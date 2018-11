Neste års motstandere er klare

Nyheter

Indre Østland fotballkrets offentliggjorde mandag oppsettet for neste års 5. divisjon. I serien er det 11 lag fra og Oppland og 13 lag fra Hedmark som skal møtes i serieen, fordelt på to avdelinger. Kretsen har prioritert geografisk ved oppsettet, og ikke tatt hensyn til hvilke lag som rykka opp. De to lagene som rykket ned fra 4. divisjon, er plassert i hver sin avdeling

Dombås møter disse i serien for 2019:

Nordre Land, Ringebu-Fåvang, Vind, Vardal, Dokka, Lunner, Biri, Toten 2, Reinsvoll 2, Skreia og Ringsaker.