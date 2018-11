Fortsetter driften slik den er, inntil videre

Nyheter

Ektemannen Geir Morten Bredal uttaler seg på vegne av daglig leder Kanna, som for øyeblikket er på besøk i hjemlandet Thailand.

– Det er først og fremst tid som er årsaken til at vi vil selge. Vi har to barn på 5 og 7 år, og det går jo mest utover dem, forteller han.

Jobber mye gratis

Omsetningen økte etter at ekteparet tok over, men Bredal forteller at det er ikke noe å bli rik av.

– Vi jobber mange timer gratis, blant annet jeg som er med av og til på søndager og quiz-kvelder, forteller Geir Morten, som i tillegg jobber på Rundtom Møbelfabrikk.

Håper på lokale

Salgsannonsen ble lagt ut på søndag, og paret har allerede fått en interessent på tråden, men ikke av lokalt opphav.

– Vi håper jo at noen lokale med god kjennskap til nærområdet vil ta over, sier Bredal.

Dersom de får solgt kaféen er planen at Tasty Thai skal fortsette som før, med gatekjøkken på Dombås.

Vedlikeholder driften

Bredal svarer også på en del henvendelser de har fått etter at nyheten om salget ble offentliggjort, og forsikrer også om at driften vil fortsette på Jetta Kafeteria slik den er, inntil kaféen blir solgt.