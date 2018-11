Julaften på Tunstugu tar form

Nyheter

Ordfører Mariann Skotte og varaordfører Ronald Kikut gikk i oktober ut på Facebook for å lodde stemningen for et arrangement julaften på Tunstugu på Lesja. Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud for folk som har lyst til å dele julaften med andre.

Snarlig påmelding

Innlegget ble delt en rekke ganger og mange har tilbudt seg å hjelpe til. Nå oppfordrer varaordføreren folk til å være snare med å melde seg på, dersom de ønsker å delta i feiringen på Tunstugu.

– Vi trenger å vite hvor mange det blir i god tid, grunnet beregning av mat og serveringshjelp, sier Kikut, som har mottatt mange henvendelser fra folk som synes arrangementet er et godt initiativ.

Mange bidrar

Tilbud fra folk som ønsker å bidra på ulike vis, har ikke latt vente på seg, etter at planene ble kjent.

– Vi har fått kontakt med folk som vil stille med elgkjøtt, poteter, ulike bakverk og heimbrygga øl. Noen har tilbudt seg å transportere gjestene. I tillegg er det en familie som vil være med å lage mat, forteller Kikut som også selv vil delta på julefeiringen på Tunstugu.

Han presiserer at man ikke må være alene for å kunne delta, da det kan være ulike årsaker til at man ønsker å dele julen med andre.

– Det kan like gjerne være par som enslige. Eller at man har familie, men at det ikke lar seg gjøre å feire jul sammen med dem, fordi de er eksempelvis i Forsvaret, eller bor for langt unna, forklarer han.