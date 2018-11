Marcus imponerte med nytt triks

Nyheter

Det var som vanlig høye forventninger til hva Dombås-gutten kunne få til under Air & Style i Beijing lørdag formiddag. Men etter å ha mislykkes med sitt første triks, og ramlet under forsøk nummer to, var det klart at Marcus ikke hadde mulighet til å nå opp i konkurransen. Han benyttet derfor sitt tredje hopp til å skape skikkelig underholdning for publikum, med et triks ingen har sett før. Både tilskuerne og Nrks kommentatorer jublet.

- Dette var en skikkelig crowdpleaser og viser hvor god Marcus er. Han gjør triks ingen andre gjør, sa sistnevnte.

Marcus endte til slutt på en tiendeplass, mens svenske Sven Thorgren vant herrenes konkurranse.