Nye befolkningstal frå SSB viser nok ein nedgang i Nord-Gudbrandsdalen.

Berre Skjåk kommune opplevde folkevekst. I Dovre vart det 11 færre, i Lesja er talet fire. Det gjer at Dovre kommune no har eit innbyggjartal på 2631. Lesja nærmar seg faretrugande 2000-talet med 2024 innbyggjarar. I løpet av 2017 var det 141 færre innbyggjarar i regionen. I Lom minka det med 17, i Sel med sju og i Vågå heile 35.

Fekk gladmelding

Ordførar i Dovre, Oddny Garmo, seier at det er viktig å ikkje sette for stort fokus på at det vert færre innbyggjarar.

– Det blir fort negativt. Eg vil heller fokusere på det positive, med at det er mange som vågar å satse på sine eigne bedrifter, noko eg trur vil ha positivt utslag. Vi må ha fokus på at sjølv om vi er få så er det bra å bu her, seier Garmo.

Ho seier at det er naturleg at fødselstala går ned, i og med at det blir fleire eldre enn yngre.

– Det er klart dette er ei utfordring, og vi kan ikkje forvente like høge barnetal, seier ho.

Eit minkande innbyggjartal er krevjande, spesielt når politikken er slik overføringane frå staten er per snute. Ho meiner dei sentrale myndigheitene har ein jobb å gjere når det kjem til å flytte arbeidsplassar ut i distrikta.

– Da Dovre hadde sitt høgaste innbyggjartal på 80-talet var det mange statlege arbeidsplassar her. No er godt som alle borte, og det merkar vi, seier Garmo, som samtidig seier det skjer positive ting.

– I dag fekk eg melding om ein familie på tre som skal flytte til Dovre, seier ho fornøgd.

Strategisk arbeid

På andre sida av fjellet er ordførar i Skjåk, Elias Sperstad, som tysdag kunne fortelje sitt formannskap at det hadde blitt sju fleire skjåkværar i løpet av siste kvartal.

– Det var svært gledeleg, seier Sperstad.

Han seier kommunen har arbeidd strategisk med dette. Er det ein del av eit par som har fått seg arbeid i kommunen, arbeider dei med å finne jobb også til partnaren. Dei har ingen eigne tilsette til dette, det er kommuneadministrasjonen som gjer ein innsats.

– Dessutan satsar vi på bulystprosjekt og omdømmebygging, seier han.

Den siste tida har det også vore ein trend med unge som vil flytte heim, og at det da er heile vennekretsar som kjem heim på omtrent same tid. Han håpar at veksten ikkje er tilfeldig, sjølv om han er klar over at slike ting svingar lett.

– Det er eit ynskje at alle kommunane i regionen skal oppleve vekst, seier Sperstad.

Færre i fylket

Oppland under eitt har heller ikkje eit positivt resultat. Det vart 29 færre opplendingar. Kommunane Lillehammer, Gjøvik, Skjåk, Øyer, Østre Toten, Jevnaker, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang har vekst. Størst nedgang er det i Gran med 45 innbyggjarar. Av kommunane i vår region er det Vågå som har størst nedgang. Vårt nabofylke i aust opplev oppgang i antal innbyggjarar. Dei vart 265 fleire i tredje kvartal. Hamar hadde størst auke med 189. Størst nedgang var det i Grue. Av kommunane i Østerdalen var Folldal den einaste som gjekk med overskot, med 6 innbyggjarar. Nabokommunen Alvdal mista 21.

Lågare innvandring

Om ein ser på heile landet melder Statistisk Sentralbyrå (SSB) at tredje kvartal i 2018 har hatt den svakaste veksten sidan tredje kvartal i 2006.

– Den minkande folkeveksten er eit resultat av færre innvandringar saman med at talet på fødslar minkar gradvis. Det er nedgangen i talet på innvandringar som bidrar mest til nedgangen i folkeveksten. Det budde 5 323 900 personar i Noreg 1. oktober i år, melder SSB.

Det vart fødd vel 14 800 born i 3. kvartal, medan om lag 9 500 personar døydde, og fødselsoverskotet enda på 5 300. Talet på fødde var nær 300 lågare enn tilsvarande kvartal i fjor, og tala for fødslar har gått gradvis ned dei siste åra. Talet på døde var nær 100 høgare enn same kvartal i fjor.

Det innvandra 15 600 personar til Noreg i 3. kvartal. Av utanlandske statsborgarar som innvandra, var det flest polakkar med eit tal på 1100. Deretter kjem syrarar, litauarar og svenskar, med nær 700 i kvar gruppe. Folkeveksten var størst i Oslo der folketalet voks med 3 400. Finnmark var det fylket som gjekk mest ned i folketal.

Befolkning ved utgangen av tredje kvartal:

Dovre 2631

Lesja 2024

Skjåk 2195

Lom 2304

Vågå 3589

Sel 5832

Folkevekst:

Dovre -11

Lesja -4

Skjåk +7

Lom - 17

Sel -5

Vågå - 35

Fødselsoverskot:

Dovre -1

Lesja - 2

Skjåk - 4

Lom - 3

Vågå - 8

Sel - 1

Utflytting:

Dovre 63

Lesja 32

Skjåk 14

Lom 30

Vågå 63

Sel 68

Innflytting:

Dovre 53

Lesja 30

Skjåk 25

Lom 16

Vågå 36

Sel 64