Gir omsetning til løypelaget

Nyheter

Nå skal den tradisjonsrike sportsbutikken på Dombås gi av sin omsetning til Dovre løypelag.

– Mellom 29. november og 10. desember gir vi ti prosent av vår omsetning til Dovre løypelag, forteller Holum.

Han sier at god skiløper skaper ringvirkning for næringslivet i Dovre.

– For vår bedrift er langrenssløypene våre viktigste inntekstkilde om vinteren. Det er stor konkurranse med andre langrennsdestinasjoner. Derfor er det viktig med gode løyper, sier Holum.

Han håper at også andre bedrifter vil være med på dette, samt at han oppfordrer privatpersoner til å støtte løypekjøringen.

– Dette er noe både hyttefolk og fastboende har glede av, sier han.

Han mener Dovrefjell må ha noe av den fineste naturen og mest spektakulære løypenettet i verden.

– Derfor ønsker vi å bidra til at løypene har best mulig kvalitet for skiløperne. Alle monner drar, sier han.