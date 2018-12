Sondre og Tanya danset seg til topps i Europa-mesterskap

Nyheter

Under konkurransen på lørdag viste danseparet nok en gang hva de var gode for, og de mener selv de lå godt an til å vinne.

- Etter å ha vunnet de tre siste verdenscupene så er det ingen hemmelighet at vi gikk inn som favoritter til å vinne, forteller Sondre Olsen-Bye

Nok en seier, tross høyt nivå

Siden det er mesterskap danser alle par alle runder. Det vil si for Sondre og Tanya sin del ble det hele 6 runder. To innledende, kvartfinale, semifinale og to finale runder.

- Men jobben måtte gjøres og det klarte vi gjennom hele dagen! Vi er godt fornøyd med egen innsats. Nok en gang er det god kvalitet på alle runder vi leverer, sier Sondre.

Ferdighetsnivået på de andre skal ifølge Sondre være svært bra, og det ble en sterk semifinale med hele 12 par.

- De som endte opp på 13. Plass har vært i to av de siste finalene på de forrige verdenscupene. Så det er klart at nivået var høyt, erfarer Sondre.

I selve finalen var det derimot ganske tydelig at de fleste av finaleparene ikke taklet presset.

- Det ble mye stress og rusk. Vi var godt forberedt og hadde trent to uker i forveien. Noe som ikke er mye trening, men for vår del med den travle tidsplanen vi har hatt i høst var det nok til å bli fit for fight, forteller danseren.

Ferske på pallen

Det interessante med dette mesterskapet var andreplassen (Nils Andren og Bianca Locatelli - Sverige), som aldri har vært på pallen tidligere i noen internasjonal konkurranse, selv om de har hatt et bra dansenivå i lang tid.

- Så det skal bli spennende å se om de kan etablere seg i toppen over lengre tid, sier Sondre.

Det var Pontus Spelmans og Sara Victorin fra Sverige som tok tredjeplassen. Fjerdeplassen gikk til det finske paret som har konkurrert mest av alle i år, med 2 flere konkurranser enn Sondre og Tanya i år så leder nettopp dette finske paret verdensrankingen.

Resultatet ble som følger:

Sondre og Tanya 42,33 Nils og Bianca 37,87 Pontus og Sara 34,98 Juho og Mari 34,51

Ny runde neste helg

En verdenscup gjenstår - Slovenia neste helg.

- Vi drar dit og satser på at enda en seier der kan skyve oss til topps på rankingen. Vi har faktisk ikke fått noen svar fra det internasjonale forbundet på om vi kan vinne ranking eller ei med seier til helga. Så det får vi svar på lørdagskvelden. Dårligst blir vi uansett nummer to på rankingen. Håper naturligvis vi kan klare vinne rankingen siden vi er paret med desidert flest seiere i 2018, avslutter Sondre.