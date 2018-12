Pressemelding:

Kommuner fra Ålesund til Dovre ønsker fokus på «Eksportveien» E136

Fredag 7 desember 2018 er en fremtidsrettet E136 «Eksportveien» og strekningen Ålesund – Dombås satt på dagsorden. Ordførere fra kommunene på denne strekningen møtes for å se om det er mulig å finne et godt politisk fundament der kommunene mellom Ålesund og Dombås kan gå sammen om å jobbe for en forsert utbygging av en fremtidsrettet E136 («Eksportveien»).