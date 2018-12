Nominert til pris

Nyheter

Dombåsjenta har hatt en god sesong med blant annet sølv i X-Games og OL-deltagelse i Pyeongchang.

- Det er veldig stort å bli nominert. Jeg var ganske fornøyd med skikjøringen i fjorårets sesong, så det er gøy å se at det jeg har fått til blir verdsatt, forteller Johanne Killi til Vigga.

Hun er en av femten jenter som kjemper om å vinne den gjeve prisen. For å kåre en vinner kan man stemme på sin favoritt. Det er skikjørere fra forskjellige kategorier innenfor "freestyle", og derfor mange om beinet.

Ser frem mot neste renn

Killi har slitt med hofta i den senere tiden, men skal nå være bedre.

- Jeg hadde noen fall i Østerrike for et par dager siden, der jeg landet mye på hofta jeg har slitt med, og da var jeg veldig bekymret. Det kjentes heldigvis bedre ut etter et par dager, sier Killi.

På søndag er hun på vei til USA for neste renn i Dew Tour i Breckenridge, USA.

- Jeg gleder meg til ny konkurranse og nye muligheter nå, avslutter hun.

Denne konkurransen går av stabelen 13. desember.

Du kan stemme på Johanne her, fram til lørdag kveld, da noen kjørere går videre til neste stemmerunde.