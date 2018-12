Gotaas og Brå til Bjorli

Nyheter

Forfatteren Thor Gotaas har særlig interesse for idrettshistorie, og da i hovedsak skihistorie. Oddvar Brå skulle være kjent for de fleste. Den tidligere skiløperen har vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger, i tillegg til at han vant forløperen, verdensrankingen, én gang. Under VM i Holmenkollen i 1982 vant han først 15 kilometeren, før han sikret gull til Norge i stafetten etter en spennende siste etappe, der han som kjent brakk staven og ble opphavet til det fortsatt levende uttrykket ”Hvor var du da Brå brakk staven?”

På Bjorlivollen

Nå har Gotaas skrevet bok om Brå, og under arrangementet på Bjorlivollen vil publikum få høre mer om karrieren til Brå, om skimiljøet og ikke minst livet til skilegenden utenfor skisporet. I forkant av foredraget vil det være boksignering. Duoen har hatt et hektisk program etter boklanseringen den 10. oktober, med over 40 stoppesteder rundt om i Norge, for å vise film og snakke om boka.