Avsluttet sesongen strålende

Nyheter

Dombåsingen Sondre Olsen-Bye og hans dansepartner Tanya Georgiievska gikk forrige helg helt til topps i verdenscupen i den slovenske hovedstaden Ljubljana. Dette var deres femte verdenscupseier for sesongen av totalt åtte stevner.

- Vi leverte solide runder og vant hver eneste runde med stor margin, forteller Olsen-Bye.

Nytt format

Den siste verdenscuprunden ble arrangert i et nytt format, der bare de 20 beste på verdensrankingen fikk delta. Det ble også danset i et knock-out system, der to par danser mot hverandre til de to beste gjenstår, etter den første vanlige runden. Dette minner litt om den tysk-østerrikske hoppuka, der den beste hopper mot den dårligste etter kvalifiseringen.

- Det ble til slutt en duell mellom oss og det finske paret Juho Päivinen og Mari Munne, der vi egentlig vant med ganske klar margin, forklarer Olsen-Bye.

Selv om det norske paret vant fem av seks konkurranser de stilte opp i, kunne de ikke gjøre noe med verdenscupen totalt. Den ble vunnet av det finske paret Päivinen og Munne.

- Finnene har stilt opp på alle konkurranser, men vi gikk glipp av to og dermed fikk vi ikke nok poeng, sier Olsen-Bye.

Finnene fikk 589 poeng totalt mot det norske parets 574, noe som er meget bra hvis man tenker seg at en verdenscuprunde er verdt cirka 100 poeng.

- Det er jo litt surt så klart, innrømmer han.

God sesong

Alt i alt har Olsen-Bye og Georgiievska hatt en meget bra sesong der de har blitt europeiske mestere, nordiske mestere, norgesmestere og vunnet fem verdenscupseire. I tillegg har paret tatt VM-sølv og en andreplass i verdenscupen.

- Vi kommer til å kjøre på neste sesong også og ønsker å hente hjem enda en EM- og VM-tittel, men det blir nok umulig å vinne rankingen da vi går glipp av flere verdenscupstevner på vårparten, forteller Sondre.