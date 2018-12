Flere Dovre-buer søkes

Nyheter

Leder i historielaget, Merete Killi Moastuen, oppfordrer folk til å komme med informasjon om egne eller andres buer.

– Vi vil gjerne at folk ser over det vi har samlet inn, og supplerer med informasjon, historier og bilder, sier hun.

Mange buer og burester

31. januar er siste frist for å komme med bidrag til boka.

– Vi har vært nødt til å sette en sluttdato for prosjektet, og det vi ikke har fått inn innen da, det blir rett og slett ikke med i boka, forklarer Killi Moastuen.

Historielaget har fått inn informasjon om rundt 500 buer og burester. Av disse blir omlag 400 tatt med i boka.

– Det skal jo være buer som i utgangspunktet er bygget pga næring, sier historielagslederen, som er takknemlig for all hjelp de har fått så langt.

– Vi er avhengige av bilder og informasjon for at boka skal bli bra, så om det er noen som fortsatt ikke har bidratt med sitt, så er det ennå ikke for seint, sier hun.

Planen er at boka skal være klar til neste jul.