Juni sikter seg mot VM

Juni skjøt så bra og gikk så fort at det vil bli vanskelig å komme utenom henne uansett hvordan det går i junior-NM.

– Det ble en utrolig bra helg for mitt vedkommende. Jeg har hatt en litt trå start på sesongen langrennsmessig. Både i åpningsrennet på Sjusjøen og i seniorenes norgescup på Geilo gikk det tyngre enn jeg hadde ønsket og sett for meg. Men jeg har holdt hodet klart og holdt meg til treningsplanen. Jeg har på ingen måte latt meg stresse av at det er noen av konkurrentene som har gått fortere. Det var nok en klok beslutning ettersom det gikk mye bedre i helga enn det har gjort før i vinter, sa Juni etter at hun hadde vært øverst på pallen på Lygna.

Liker løypene

19-åringen kunne fortelle at hun liker de harde løypene på Lygna og Hadeland. Hun har flere gode minner derifra. For ett år siden gjorde hun det veldig bra i det samme løypenettet. Det hadde hun i tankene under oppvarmingen og da de siste forberedelsene ble unnagjort. Juni satset på en tøff åpning begge dagene. Det med tanke på at hun var lite lysten på å gi bort sekunder i starten av løpet. Hun vet av erfaring at det er vanskelig å hente inn det som eventuelt blir «gitt» bort i starten mot slutten av et løp.

Var mye piggere

– Jeg merket med en gang at jeg var piggere enn jeg har vært før i vinter. Det førte til at jeg hadde mer å gå med, sa Arnekleiv. Hun visste at det var en kalkulert risiko for at det kunne bli en sprekk så lenge hun tråkket til fra start. Men det gikk bra for utøveren som sist vinter representerte Norge i junior-VM. Dombås-talentet var da i aksjon i 19-årsklassen og den såkalte ungdomsklassen. I vinter har Juni tatt steget opp i 20 og 21-årsklassen.

Det innebærer at hun denne vinteren må finne seg i å konkurrere med de som er året eldre. Den utfordringen ser ikke Juni mørkt på å ta. Hun så i helga at det er fullt mulig å sette de som er året eldre på plass. Fjerdeårsjunioren føler hun er der hun skal være i det dette idrettsåret går mot slutten. På normalen satt 18 av de 20 skuddene der de skulle. På sprinten var treffprosenten hakket ettersom hun hadde ni treff og en treffprosent på 95.

Skal trene bra i jula

-Jeg følte at jeg hadde veldig kontroll på standplass denne gangen. Jeg er ekstra tilfreds med at jeg treffer når det er så mye som står på spill. Det er lett å miste fokuset når du vet at det kjempes om VM-plasser. Men jeg prøvde å fokusere på mine arbeidsoppgaver og følte jeg lyktes med det. Med første og annenplass må jeg innrømme at det ser lyst ut med tanke på junior-VM-deltakelse. Selv om jeg ikke tar noe for gitt før jeg får et eventuelt klarsignal.

– Hvordan er planene dine frem mot nyttår og junior-NM i Ål, Juni?

– Jeg skal tilbringe noen dager hjemme og så har jeg intensjoner om å få trent bra slik at jeg er best mulig rustet for å prestere fremover, avslutter Juni.