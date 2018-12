Sigrid kommer hjem til drømmejobben på Lora

Nyheter

Over nyttår skal Sigrid starte opp sammen med Berit, og hennes kollega gjennom 17 år, Kari Hole. Sigrid er utdannet ved høgskolen i Oslo og Akershus, men var innom blant annet en folkehøyskole i Extreme sport først.

– Da jeg gikk på folkehøgskole skadet jeg det ene kneet mitt da vi spilte fotball, etter det ble jeg operert to ganger, etterfulgt av utallige timer hos fysioterapeut. Det var blant annet hos Meiningen Praksis. Det var dette som til slutt inspirerte meg til at det var fysioterapeut jeg ville bli, forteller Sigrid.

Hun er glad for å ha fått denne muligheten til jobb i hjembygda.

– Jeg har egentlig aldri vært et asfaltbarn eller en typisk byjente selv om jeg har bodd i fire forskjellige byer de siste seks årene, så jeg føler egentlig ikke jeg gir slipp på så mye for å flytte hit. Nesten hver helg pendler jeg hjem til Lesja for å kunne drive med det jeg liker best. Om høsten går det i storviltjakt, og ellers i året er jeg mye på Dalsida, går fjellturer, trener hund eller fisker. Så jeg kommer ikke til å kjede meg her, smiler Sigrid.

– Ei luggum jente

– Jeg har vært syk en periode nå, og det er usikkert når jeg kommer tilbake i full drift. Derfor synes jeg at pasientene fortjener et bedre tilbud for å slippe å stå på en lang venteliste, forteller Berit.

Nå når Sigrid er ferdig utdannet, og gjerne vil tilbake til bygda, så er Berit og Kari glade for at hun vil starte opp sammen med dem. Sigrid var utplassert der ei tid underveis i utdanningen og de følte at et samarbeid med henne ville være berikende.

– Hun er ei «luggum» jente som vi tror vil det beste for pasientene. Vi håper selvfølgelig at hun kommer til å trives sammen med oss også og at vi kan gi henne verdifull kunnskap videre i arbeidet, sier Berit.

Kunnskap fra Lillehammer til Lora

I dag er Sigrid ansatt som vikar på Sykehuset Innlandet som fysioterapeut på medisinsk og kirurgisk avdeling på Lillehammer.

– Jeg jobbet også der et halvt år i turnus før jeg fikk vikariatet, og fikk da vært innom de fleste avdelingene de har der. Siden det er et akuttsykehus er ikke alltid pasientene inneliggende så veldig lenge. Det betyr at hverdagen kan være ganske travel, og den består mye i å undersøke, kartlegge og vurdere pasienter, og det blir mindre tid til rehabilitering og oppfølging over tid, sier hun.

Lesjajenta tror det blir en helt annen måte å jobbe på når hun kommer i gang på Lora, men hun er glad for erfaringene fra sykehuset når hun går inn i ny jobb.

– Mange brukere som kommer til behandling i kommunen eller i institutt har kanskje hatt et opphold på sykehus, og da er det fint å vite hvordan ting gjøres der. Det er med stor ydmykhet jeg tar fatt på jobben her, de er virkelig flinke folk med mange års erfaring, sier Sigrid.

Håper på mulighet for videre samarbeid

– Så lenge helsa mi holder, ble det naturlig å tilby Sigrid et vikariat i første omgang. Hvordan året blir vet vi ikke, men vi håper jo at hvis dette fungerer, kan det bli mulighet for videre samarbeid. Jeg har min spesialitet som osteopat og tar derfor en del andre utvalgte pasienter. Kari har en god bakgrunn i sportsmedisin og har også tatt utdannelse i ultralydundersøkelser.

Når vi nå får Sigrid på laget som er nyutdannet, bør det være litt av et tilbud til pasientene. Både Kari og jeg gleder oss til Sigrid skal starte, og vi håper at hun vil trives sammen med oss, avslutter Berit.