Juleønske: «Lekeplass»

Sammen med matmor, Eli Claudia Müller Frich, er hun innom Vigga for å fremme ønsket.

– Slike hundeparker finnes flere steder. Vi har besøkt en park på Fornebu, og håper det lar seg gjøre å få til noe slikt her i området, også, sier Eli Claudia.

I Lom er det også laget et tilsvarende område, i umiddelbar nærhet av sentrum. Her kan hunder og eiere treffes for å være sosiale og utveksle erfaringer og tips, samtidig som man kan være sikker på at de firbeinte ikke havner på villspor. Nå håper Mistra og matmor på et tilsvarende sted på Dombås eller i omegnen.

– Jeg håper det finnes et areal som kan avsettes til formålet, sier Eli Claudia, som også håper flere hundeeiere vil være med og jobbe for saken.