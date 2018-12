Her ser du hele Ap-lista for Dovre

Nyheter

– Dette er en sterk og flott nominasjonsliste som viser gjennomsnittet av innbyggerne i Dovre. Dovre Ap har vist, og skal vise godt lagspill for å fremme det som er det beste for innbyggerne i Dovre. Det nye mannskapet vil utfordre og sette dagsorden. Som avtroppende medlem i kommunestyret etter nesten tre perioder er jeg overbevist om at vi nå har det som skal til for å komme tilbake i posisjon, sier Frich.

Astrid Ruste (32) er på topp. Hun er gardbruker, sykepleier og er sterkt engasjert i både grendeutvalg og foreldreutvalg. Ruste er mor til fire, og har bodd på Dovre hele livet

Partiets varaordførerkandidat er Frode Faksvåg (44). Han flyttet til Dombås i 2002, og er utdannet i Forsvaret og har arbeid på HVSKS. Frode er engasjert i lokalsamfunnet på mange områder gjennom sine to barn.

Av de 20 navnene på listen er det 11 nye siden forrige valg. Brynjar Berge er nå ute. Det samme med Elisabeth Stende Simonsen. Martin Killi enter politikken i Dovre med en 8. plass på lista. Veteran Johan Solli er forsatt med.

Her er lista: