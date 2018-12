Undergangen i Lesja sentrum har fått en oppgradering

Nyheter

Bane NOR var på befaring i området først i midten av august for å se på hvilke tiltak som kunne gjøres, kan prosjektleder Kristian Lauritzen fortelle.

- Bekken som renner gjennom der graver i gangvegen, men også sakte og sikkert i fundamentene på toglinjen, forklarer Lauritzen i Bane NOR, som har ansvaret for undergangen, og området innen omtrent fem meters avstand rundt, da den går under toglinjen.

Løsningen ble en stikkrenne på 800 milimeter i diameter som vannet får renne gjennom.

- Dette vil gi mindre belastning på gangvegen og fundamentet framover, mener Lauritzen.

Arbeidet ble påbegynt forrige uke og står klart denne uken. Det er Korsvoll Maskin og Jan Haugen AS som står bak arbeidet. Av hensyn til entreprenørene kan ikke Lauritzen uttale seg om kostnadene på prosjektet, men det er Bane NOR som dekker utgiftene.