Luftambulansens nye innretning viser Bjorli på sitt vakreste

Ideen er enkel. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet såkalte værkamerastasjoner som hjelper piloter med å finne ut hvordan været er i ulike områder på en kjapp og enkel måte.

- Rundt 80 kameraer er plassert ut på strategiske steder i Norge. Det gjør at pilotene med et blikk på bildene kan avgjøre om de kan fly eller ei. Dette kan føre til at man kommer raskere ut til pasientene, forteller kommunikasjonsrådgiver i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Brynjar Skjærli.

Frem til 2018 ble det plassert 60 kameraer rundt omkring i landet, og ytterligere 20 i kløpet av 2018, som kun er første omgang.

- En utilsiktet bieffekt av dette prosjektet er at bildene som tas ofte viser seg å være svært fine.

Ett av disse kameraene er nemlig plassert på Bjorli, og er et tydelig eksempel på hva Skjærli snakker om. Her kan du se flere bilder tatt jevnlig i løpet av et døgn, som viser Bjorli i alt fra klart dagslys, til nordlyset som danser på nattehimmelen. Slike stasjoner er også plassert på Dombås og Hjerkinn.

Intern idé

Ideen om værkamerastasjoner kom fra helikopterpiloten Jens Fjelnset i Norsk Luftambulanse, som han fikk mens han var stasjonert på Ål i Hallingdal.

I en jobb hvor man ofte må redde hardt skadde eller syke pasienter, og hvert minutt teller, er været en viktig faktor i hvordan oppdraget blir utført. I et intervju med Fjelnset i Norsk Luftambulanses eget magasin sies det at rundt 10 prosent av oppdrag blir kansellert på grunn av været hvert år.

- Folk tror sikkert at vi som flyr har masse spesialiserte værmeldingssystemer, men faktum er at vi brukte Yr, forteller Fjelnset i intervjuet.

Med sin nye idé ville han kunne se været i sanntid der man er på veg, takket være kameraene som tar bilder hvert kvarter som blir sendt ut til basene.

Til tross for at ideen i teorien er ganske enkel, fantes det ikke noe lignende i hverken Norge eller i utlandet, og Fjelnset ble dermed den første til å realisere dette, sammen med systemsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Bjørn Fossen, som foredlet ideen.

Stor suksess

Ikke bare har ideen oppfylt målet om å komme raskere fram til pasienter i dårlig vær, men har også blitt tatt i bruk av flere instanser.

Værkameraene brukes også aktivt av Meteorologisk Insitutt på Blindern, og sammen med satelitt, radar og andre metoder er kameraene også blitt integrert i værvarslingen til både sivil og militær luftfart i Norge.

Også politiet, Hovedredningssentralen og 330-skavdronen har også dratt nytte av kameraene i sitt arbeid.