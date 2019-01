Flere lokale skiskyttere i NM

Nyheter

NM i skiskyting har vanligvis blitt arrangert når verdenscupsesongen er over, men i år skal arrangementet deles opp i to deler. Første del går av stabelen på Ål i helga og andre del blir arrangert på samme sted i slutten av mars, som det har blitt gjort i flere år. Sammen med NM arrangeres også norgescup for juniorer og ungdom. Sprint og fellesstart står på programmet for alle deltakere, og norgescup for ungdom starter allerede i dag med fellesstarter for kvinner og menn i 17-, 18-, og 19-årsklassene.

Flere lokale utøvere fra Dombås IL skal delta i de forskjellige klassene og i dagens fellesstart i 19-årsklassen står Kristoffer Sverdrup på startstreken. Han skal også gå sprinten på lørdag. Flere av juniorene vil også gå sammen med seniorene i sprint-konkurransene på lørdag i tillegg til sin egen fellesstart på søndag, og fra Dombås IL deltar Juni Arnekleiv, Mari Sverdrup, Jo Brøste Nørstegård, Henrik Sverdrup, Øystein Ulekleiv og en gammel kjenning i Lars Berger.

Arrangementet vil også for første gang sendes direkte på NRK, både lørdag og søndag.

Her er programmet for helgen:

Fredag 4. januar:

12:00: Fellesstart K19 år

12:45: Fellesstart K18 år

13:30: Fellesstart K17 år

15:45: Fellesstart M19 år (Kristoffer Sverdrup)

16:30: Fellesstart M18 år

17:15: Fellesstart M17 år

Lørdag 5. januar:

10:00: Sprint menn senior (Lars Berger, Jo Brøste Nørstegård, Henrik Sverdrup og Øystein Ulekleiv) og M20-21 år

12:30: Sprint kvinner senior (Mari Sverdrup og Juni Arnekleiv) og K20-21 år

14:45: Sprint K17-19 år

16:00: Sprint M17-19 år (Kristoffer Sverdrup)

Søndag 6. januar:

09:30: Fellesstart kvinner senior (Mari Sverdrup)

11:15: Fellesstart menn senior (Henrik Sverdrup og Øystein Ulekleiv)

13:00: Fellesstart K20-21 år (Juni Arnekleiv)

13:45: Fellesstart M20-21 år (Jo Brøste Nørstegård)