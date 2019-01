Johanne kan vinne pris på Idrettsgallaen

Nyheter

Johanne Killi har hatt et godt 2018 som idrettsutøver. Hun tok sølv i Big Air i X-Games Aspen, i tillegg til OL-deltakelse i Pyeongchang som endte med en femteplass i slopestyle. Hun har for andre året på rad blitt nominert til "årets kvinnelige utøver" på Idrettsgallaen, og denne skal i tradisjon tro hedre våre beste utøvere og deres prestasjoner fra fjoråret. Norge har mange gode idrettsutøvere, og i et år der Norge tok flere medaljer enn noensinne i et vinter-OL, er det en sterk prestasjon bare å bli nominert.

- Det er veldig spesielt å bli nominert, forteller Killi til Vigga.

Vintersportsutøverne våre dominerer nominasjonlistene til de ulike priskategoriene, og Killi får tøff kamp av blant annet tidenes vinterolympier, Marit Bjørgen, som også har vunnet prisen hele fire ganger.

- Jeg føler ikke at jeg har så mye sjanser mot store navn som blant annet Marit Bjørgen, Ragnhild Mowinckel og Ada Hegerberg, men bare det å være nominert og kunne dele denne kvelden med hele idretts-Norge er veldig stort, sier hun.

- Det føles godt at mine prestasjoner også blir lagt merke til når andre norske utøvere gjør det så sterkt, legger hun til.

Etter lørdagens festligheter i Stavanger drar Killi videre til Frankrike for verdenscupen i Slopestyle, før det er X-Games i USA i slutten av januar og VM i samme land i starten av februar.

- Det blir spennende med nye konkurranser, og jeg håper jo selvfølgelig å kunne hevde meg på pallen fremover. Det hadde vært gøy, forteller dombåsjenta.

I tillegg til Killi og Bjørgen, er de andre nominerte til prisen "årets kvinnelige utøver" syklist Gunn-Rita Dahle Flesjå, friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal, langrennsløper Ragnhild Haga, fotballspiller Ada Stolsmo Hegerberg, skihopper Maren Lundby, alpinist Ragnhild Mowinckel og skiskytter Marte Olsbu Røiseland.

Idrettsgallaen 2019 går av stabelen lørdag kveld og blir arrangert for første gang i DNB Arena i Stavanger.