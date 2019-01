Rytmisk nyttårskonsert i Lesja kulturhus

Nyheter

Det var en sjeldent imponerende trommerekke i Lesja kulturhus søndag kveld. Til tider var det fire perkusjonister på samme tid, i tillegg hadde korpsets dirigent Arne Bakken sin debut på det ikke så veldig velkjente instrumentet banankasse.

Det er en årelang tradisjon i Lesja at Kjøremgrenda musikkforening inviterer inn til nyttårskonsert for å spille inn det nye året. Det var mange som hadde våget seg ut på glattisen for å få med seg årets første kulturbegivenhet i Lesja. Årets konferansier var Guro Vognild fra Lesjaverk, som innledet konserten med å ta en lydsjekk av alle musikantene i korpset, alle var på plass - og de startet konserten med en avdeling julemusikk.

– Noen har kanskje kastet ut jula allerede, eller skal gjøre det når de kommer hjem i kveld. Andre venter til 20. dag jul. Det er bare 13. dag jul i dag, sa den unge konferansieren før korpset gikk i gang med sin juleavdeling.

Huub Huijs var solist på Mitt hjerte alltid vanker, på en 100 år gammel saksofon.

– Han der kan mer enn å brygge sitt øl, sa Vognild.

Huijs dirigerer Lesja skulemusikk, som også kom med flotte bidrag til konserten. De spilte flere nummer sammen med Kjøremgrenda. Da de satte i gang med det første fellesnummeret "Havana" svingte det slik at man nesten kunne høre at isen smeltet på utsida.

Dagens mest imponerende prestasjon var det Erlend Jøndal Bakken som sto for. Han var solist på "Csárdás" av Vittoro Motti. Tonene trillet ut av xylofonen i et forrykende tempo, noe som ble belønnet med imponerende blikk og jubelrop. Bakken var på gamle traker for anledningen, til daglig arbeider han i Stange kulturskole. Han spiller også i Ådalsbruk musikkforening, et 1. divisjons janitsjarkorps fra Løten.

– Jeg har spilt denne sangen med dem tidligere, sier Bakken, som hadde godt over tre meter med instrumenter å bryne seg på under nyttårskonserten.

– Hvor mange det er? Da må jeg nesten telle, sier Bakken, og går over den lange rekka med instrumenter. Etter å ha regnet over kommer han til 11 instrumenter, da inkludert den store xylofonen han imponerte publikum i Lesja kulturhus med.

Lesja og Lesjaskog sangkor stilte også mann- og damesterke. De startet også med en avdeling med julemusikk.

– Det er godt det er andre som har hatt det før oss, da blir det som vi tar skikken dit vi kommer, sa dirigent Paul Gunnar Lien.

De fulgte også opp kveldens sterke perkusjonstema med sangen "My little drummer boy" og avsluttet sin avdeling med å tenne lys for det nye året med "Har du fyr".