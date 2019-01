Erland debuterer som rennleder

Nyheter

26. – 27. januar er det kretsmesterskap i langrenn på Dombås. Husom og samboeren Janne flyttet til Dombås i april, da han fikk jobb i Nasjonalparkriket.

– Stillingen varte i utgangspunktet ett år, men da jeg fikk tilbud om å fortsette takket jeg ja. Janne fikk jobb på Dombås, og vi fant et billig hus vi likte. Dombås er et flott sted å bo, rett ved togstasjonen, med trenings- og turmuligheter, og i tillegg så ligger det midt mellom hjemplassene våre. Det føltes litt spesielt å flytte hit når ingen av oss har noen tilknytning til stedet, men vi trives godt. Jeg vil gjerne bidra til at det blir mer attraktivt å bo her både for oss og andre, sier Erland.

Ivrig innen langrenn

Erland har alltid drevet med langrenn, så det ble naturlig å melde seg inn i Dombås IL.

– Jeg drev med langrenn til jeg var 20 år. Etter det har jeg blitt involvert i forskjellige arrangement, hovedsakelig langrenn, der høydepunktet var oppgaven som rennleder under ungdoms-OL på Lillehammer. Ellers er jeg langrennstrener for 13-14 åringer i Dombås IL. De spurte meg om å være rennleder fordi jeg gjerne vil være med å bidra i nærmiljøet, sier han.

God tro på ungdommen

– Erland har bra erfaring. Han er internasjonalt delegert og har en voldsom kapasitet, som vi kan nyte godt av. Det er veldig positivt at han tok denne jobben. Vi regner med det kommer til å bli rundt 150 påmeldte. Rennet foregår for det meste på selve stadion så det kommer til å bli veldig publikumsvennlig med sprint og spenning. Jeg håpe mange vil ta turen, sier leder i langrenn-og skiskyttergruppa Gunnar Bentdal. Som innflytter kan det være utfordrende å bli kjent med nye folk, men Erland så en mulighet, ved å ta oppgaven som rennleder

– Jeg har jo litt erfaring fra før, så jeg tenkte at dette var en oppgave jeg kunne klare, selv om jeg ikke kjente noen i arrangementskomiteen fra før. Mye annet er også ukjent for meg. Men jeg syns det er en fin måte å bli kjent med folk på I et miljø jeg trives i. Det er artig å skape noe, ha et klart mål å jobbe mot, og lære nye ting på veien, forteller han.