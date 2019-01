Johanne og Petter deltar i ny verdenscuprunde

Nyheter

Johanne Killi og Petter Ulsletten deltar i nok en verdenscupkonkurranse i freeski i helgen. Dette er sesongens andre verdenscuprenn i Slopestyle. I den første konkurransen i østerrikske Stubai kom hverken Killi eller Ulsletten til finalen, men nå er det nye muligheter for de to dombåsingene. Dette er tredje året på rad Font Romeu arrangerer et verdenscuprenn i Freeski. Ifølge fis-ski.com vil Killi få tøff konkurranse fra den lokale favoritten Tess Ledeux, Sarah Hoefflin fra Sveits som er olympisk mester fra 2018 samt Coline Ballet-Baz (Frankrike), Caroline Clair (USA), Giulia Tanno (Sveits) og Maggie Voisin (USA).

Fredagens kvalifisering for kvinner ble avlyst, noe som betyr at alle får kjøre finalen på lørdag. Kvalifiseringen for menn er utsatt til lørdag.

Dette er siste mulighet for en topplassering før årets store høydepunkt, X-Games i Aspen, arrangeres i slutten av januar.

De andre norske som deltar i Font Romeu i helgen er Birk Ruud, Sebastian Schjerve, Ulrik Samnøy, Ferdinand Dahl, Christian Nummedal og Mikkel Brusletto Kaupang.

Du kan se konkurransen lørdag på NRK sine nettsider.