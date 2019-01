Vil fortsatt hente landbruksplasten gratis

Nyheter

Plasten blir hentet på hvert enkelt gårdsbruk som melder seg på, og tjenesten er gratis. Gårdbrukerne må melde seg på i forkant, og selskapet har sendt ut meldinger til tidligere deltakere for å friste med påmelding.

Populær tjeneste

- Vi opplever at mange melder seg på. Akkurat nå er det 11 påmeldte i Lesja, så det er bra. Det ligger som regel på rundt 20, så vi må ofte kjøre flere turer. Dette er en nisje vi har satset på, og det viser seg å være populært, forteller daglig leder Kari Merete Moen Volle.

Ved påmelding sier man i fra om man har container eller om man kan laste oppi en krokkasse med traktor. Dette for at selskapet kan se på andre transportløsninger.

Alternativt må gårdbrukerne levere plasten selv til miljøstasjoner, noe som ofte medfølger kjøring over lengre avstander. Så tilbudet om å få plasten hentet har vært en suksess, men det er ikke bare fryd og gammen.

Vil finne smarte løsninger

Moen kan fortelle at det er utfordrende å få levert plasten videre.

- Det er kun i Folldal at de tar imot landbruksplast til gjenvinning i Norge, så der er det fulle lager. Vi har sendt til Kina før, men de tar ikke imot mer, forteller hun.

De får derfor ikke sende plasten videre til gjenvinning, som da blir liggende.

Gårdbrukerne må også betale miljøgebyr som gir de retten til å levere plast til gjenvinning uten kostnader. J.O. Moen Miljø AS fikk tidligere betalt opptil 1900 kroner per tonn med plast som de leverte videre, når den var sortert og presset i baller, dette gebyret er nå halvert. Det blir derfor ikke like lønnsomt for selskapet å hente plasten, og de ønsker derfor å finne smarte løsninger. De henter fortsatt gratis, men dette er noe de må vurdere i fremtiden.

- Vi liker å være etterrettelige og pålitelige ovenfor gårdbrukerne, så jeg håper vi kan fortsette med dette, sier Moen.