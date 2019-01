Ingen pallplass på Dombåsutøverne

Nyheter

Freeski-utøverne viste svært ulike prestasjoner i hver sin klasse under lørdagens renn.

Etter at kvalifiseringsrunden for kvinnene ble avlyst gikk de 18 deltakerne rett til finalen. Blant de tre pallplasseringene var resultatet jevnt, hvor sveitsiske Sarah Hoefflin toppet resultatlisten med 78,52 poeng fra sitt beste løp.

Like bak, med 78,03 poeng var Eileen Gu fra USA, og Giulia Tanno, også fra Sveits, havnet på en tredjeplass med 74,54 poeng.

Dombås' egen Johanne Killi endte her opp på en sjetteplass, blant de 18 som deltok. Her leverte hun to jevne løp, men endte opp med 60,78 poeng som beste score. Killi var eneste nordmann i sin klasse.

Like bra gikk det ikke med Petter Ulsletten, som etter kvalifiseringen ikke nådde opp til finalerunden. Blant hele 64 deltakere havnet Ulsletten på bunnen av lista, utenom amerikaneren Quinn Wolferman som ikke stilte opp på startstreken. Ulsletten fikk en poengsum på 4,50 etter kun ett gjennomført løp.

Lagkameraten Birk Ruud endte opp på en fjerdeplass, som beste nordmann under verdenscuprennet. Den anre nordmannen i finalen var Sebastian Scherjve, som ble nummer 15 av de 16 finalistene.