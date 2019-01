Juni presterte i Polen

Nyheter

Skiskytteren i juniorklassen fikk denne helgen prøve seg blant seniorer på internasjonalt nivå, da det var tid IBU (International Biathlon Union)-cup.

Blant 88 kvinner i 7,5-kilometersrennet viste Arnekleiv seg å være bedre enn de fleste, hvor hun ble nummer 33 under lørdagens renn, med to bom etter andre skyting, og ett minutt og 56,5 sekunder bak gullmedaljevinneren Natalia Gerbulov, med to bom og en tid 22 minutter og 10,7 sekunder.

Bare få sekunder skilte henne fra de andre nordmennene Karoline Erdal og Eline Grue, som ble henholdsvis 32. og 31. plass.

Fra Norge ble Jenny Enodd den beste, men var helt nede på 17. plass. Russerne Natalia Gerbulova, Victoria Slivko og Anastasiia Morozova sto til slutt på pallen.

På søndag gjorde Juni det hakket bedre, og endte opp på 32. plass med en bom på andre skyting, og to minutter og 14,9 sekunder bak førsteplassen.

Også her gjorde russiske Natalia Gerbulova det best, uten bom og en tid på 20 minutter og 40,8 sekunder. Gerbulova ble etterfulgt av svenske Johanna Skottheim, som lå hele 25,3 sekunder bak. På tredjeplass kom ukrainske Nadiia Bielkina, 31,4 sekunder bak Gerbulova.

Neste helg venter junior-VM i Osrblie i Slovakia.