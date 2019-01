Skal kore med politiet

Nyheter

Senere i år skal de to politikorene delta under Norsk Politi Musikkfestival i Fredrikstad, hvor flere politikor fra hele landet vil delta.

Arrangerer felleskonsert

I den forbindelse ville de to korene i Oslo og Trondheim møtes på midten, nemlig på Dombås, for å øve. De tenkte dermed å gjøre noe større ut av det, og vil derfor arrangere konsert sammen med de lokale korene Lesja og Lesjaskog Sangkor og Dovrefjell Disharmoniske Selskab.

Konserten vil finne sted i Lesja kulturhus den 16. februar, og overskuddet fra konserten vil gå til de lokale lagene i Røde Kors.

Lederen for Trondheim Politikor, Stig Åge Lundhaug, tok i den forbindelse kontakt med Dovre kommune, som videreførte han til Olaug Enstad, regionleder for Norges Korforbund Sør-Øst, som fikk med seg de to lokale korene.

De to politikorene vil til sammen bestå av omtrent 40 mann, og stiller med variert repertoar som de stort sett vil synge sammen på. I tillegg vil korene fra Lesja og Dovre synge hvert sitt parti, men Lundhaug ønsker å få til et fellesnummer med alle fire.

Amatørkor

De to politikorene defineres som bedriftskor, og består stort sett av amatører, men Lundhaug selv mener at lista ligger høyt, og at de har to meget dyktige dirigenter som sliper folket.

- For å skryte litt så har vi alle trygge stemmer, og om vi skulle være få gjør ikke det noe, for vi synger for så godt som to hver, forteller Lundhaug.

Trondheim Politikor ble etablert i 1992, omtrent samtidig som Oslo politikor, og består av både aktive og pensjonerte politibetjenter.

De opptrer blant annet under en egen julekonsert, minnegudstjenester for skadde i trafikken, for ansatte, felleskonserter med samarbeidskor, og deltar også på to kortreff i året, og stiller alltid i uniform for å vise representanse.

Fornøyde lokalkor

- Det er gilt for oss å bli spurt. Det er ingen av oss som har vært med på noe slikt før, så dette er nytt for oss, forteller Enstad.

Leder for Dovrefjell Disharmoniske Selskab, Harald Berg, synes det er interessant, og tror det blir artig å menge seg med politifolk.

- Konserten kommer dessuten på et betimelig tidspunkt, for den passer med et seminar vi skal ha samme helg, hvor vi øver inn nytt stoff, forteller Berg.

- Det er fint å få øve for oss også, sier Gunnhild Mømb, som er leder for Lesja og Lesjaskog Sangkor, som gjør seg klare for KorCup i mars.