Så mye snø tåler taket ditt

Hver vinter kollapser flere bygninger i Norge på grunn av for mye snø.

- Det er huseiers ansvar å sikre bygningen og man er pålagt å jevnlig fjerne snø fra tak, vegger og terrasser. Skulle bygningen bli skadet på grunn av snø kan det indikere uaktsomhet, noe som igjen kan bety avkortning ved en eventuell forsikringserstatning, sier Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Knirk og smell i konstruksjonen

Opplever man at dører og vinduer går tregt er det sikre tegn på stor belastning på taket. I tillegg er det ikke uvanlig med knirk og smell i konstruksjonen.

- Når du måker taket bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Ikke måk kun én side av huset først. Dette gir skjev belastning og er mer kritisk enn en jevnere fordelt belastning. La det i tillegg gjerne være igjen et tynt lag med snø på taket så skader du ikke taktekningen, sier Opedal.

Mer våt vinternedbør

Klimaendringene fører til mer våt vinternedbør og plutselige snømengder som mange bygninger ikke er dimensjonert for. Mange huseiere er heller ikke klar over hvor mye snø taket deres tåler.

SINTEF Byggforsk og Direktoratet for byggkvalitet har laget noen regler:

For hus bygget mellom 1950 og 1979 tåler konstruksjonen vanligvis inntil 50 centimeter tørr, gammel snø eller 40 centimeter våt snø på taket. En kritisk snømengde for lette takkonstruksjoner er rundt 150 kilo per kvadratmeter. Tunge tak tåler gjerne noe mer.

For hus bygget etter 1980 er en kritisk snømengde mellom 150 og 350 kilo per kvadratmeter. Tåler taket ditt for eksempel 250 kilo per kvadratmeter betyr det 80 centimeter tørr, gammel snø eller 60 centimeter våt snø.

For nyere hus med tak som kan tåle 350 kilo per kvadratmeter øker den kritiske mengden til 120 centimeter tørr, gammel snø eller 90 centimeter våt snø.

- Heldigvis ser vi at de aller fleste vet når det er i ferd med å bli altfor mye snø på taket, og griper inn før det blir kritisk, sier Opedal.