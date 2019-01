Nasjonalparkriket trener i Dombåshallen

Nyheter

Nasjonalparkriket Fotball er et samarbeid mellom de seks Nord-Gudbrandsdals kommunene Lom, Skjåk, Vågå, Sel, Lesja og Dovre. Det er over 100 spillere fordelt over de fire lagene J14, G14, J16 og G16. Mesteparten av treningene til disse lagene foregår i Dombåshallen, og i Kvamshallen på Kvam. Torsdag kveld kveld trente J14-laget i Dombåshallen.

- Det er veldig bra at hallen vår kan brukes til slike treninger også. Ikke bare for våre egne, forteller Jo Halgunset, nestleder i fotballgruppa i Dombås IL.

Nasjonalparkriket startet opp i 2008. Prosjektet foregår i tidsrommet utenfor vanlig sesong, fra november-desember til mars-april. I denne perioden er det mindre aktivitet i spillernes respektive klubber.

- Vi er veldig prisgitt en slik hall. Det gjør at det går an å trene på vinterstid også, forteller lesjingen Kari Hole, som er trener for J14-laget.

Fornøyde spillere

Spillerne er fornøyde med et slikt tiltak og muligheten for å bli kjent med flere utenom sin egen kommune.

- Det er veldig artig å være med her. Vi blir kjent med flere folk, og så får vi lært mer fotball, sier en samstemt gjeng.

- Det får jeg ta til meg, fleiper Hole.

Hole, som har vært med siden starten av Nasjonalparkriket-prosjektet, er fornøyd med opplegget.

- Ja, jeg synes det er et fint tiltak, og jeg har jo vært med ei stund , sier hun.

I april skal alle Nasjonalparkriket-lagene spille en turnering i Ålesund.

- Der blir det nok spille mot lag fra Ålesunds-regionen og det blir artig å reise dit, forteller Halgunset.

På J14-laget er det hele 13 dombåsinger og lesjinger som er med, og neste trening for denne gjenger er torsdag om to uker.