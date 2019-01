Johanne med en imponerende sølvmedalje i X-Games

Nyheter

Johanne Killi deltok i to konkurranser i går kveld og natt til lørdag. I Big Air slo freeski-kjøreren til med en sølvmedalje med 80 poeng (to triks slås sammen), og fikk flest poeng av alle på et av sine triks, i veldig tøff konkurranse.

- Jeg er veldig glad for å havne på 2. plass i Big Air. Jeg har slitt veldig med det ene trikset i det siste, og det å kunne lande det i siste run var hel ubeskrivelig, forteller Johanne til Vigga.

- Nivået var veldig høyt i kveld, så det er veldig stas å havne på pallen, legger hun til.

Skyhøyt nivå

Det var skyhøyt nivå på konkurransen, både i Big Air og i Slopestyle-disiplinen. Kelly Sildaru fra Estland fikk utrolige 99 av 100 mulige poeng.

- Nivået blir høyere og høtere for hver sesong, og det er veldig gøy å se og være en del av det, sier Dombås-jenta, som endte på en fjerdeplass i første konkurranse for kvelden.

Killi fikk til et solid første run som holdt til 84 poeng. I hennes andre run måtte hun i bakken på et av hoppene, og dermed var den omgangen ødelagt. I siste run fikk hun det ikke til å stemme på en rail, og datt av for tidlig.

- Dessverre mente dommerne at det ikke var godt nok til medalje, selv om jeg er ganske fornøyd med hvordan jeg kjørte i Slopestyle, forteller hun.

Godt fornøyd

Dombåsingen kan fortelle at hun er godt fornøyd med X-Games.

- Jeg kom hit og gjorde mitt beste. Jeg gleder meg til resten av sesongen. Det er igjen noen konkurranser, men jeg ser også veldig fram til april/mai, når konkurransene er over og blir mer trening og filming, avslutter hun.

Neste konkurranse for Johanne blir VM i starten av februar.

Slik ble resultatet i X-Games for de kvinnelige freeski-utøverne:

Slopestyle:

1. Kelly Sildaru, Estland, 99 poeng

2. Sarah Hoefflin, Sveits, 90 poeng

3. Maggie Voisin, USA, 87,66 poeng

4. Johanne Killi, Norge, 84 poeng

5. Isabel Atkin, Storbritannia, 83,33 poeng

6. Mathilde Gremaud, Canada, 75 poeng

7. Tess Ledeux, Frankrike, 29 poeng

8. Giulia Tanno, Sveits, 25 poeng

Big Air:

1. Mathilde Gremaud, Canada, 83 poeng (47, 36)

2. Johanne Killi, Norge, 80 poeng (32, 48)

3. Kelly Sildaru, Estland, 79 poeng 38, 41)

4. Tess Ledeux, Frankrike, 78 poeng (46, 32)

5. Sarah Hoefflin, Sveits, 72 poeng (27, 45)

6. Giulia Tanno, Sveits, 71 poeng (38, 32)

7. Elena Gaskell, Canada, 63 poeng (30, 33)

8. Maggie Voisin, USA, 44 poeng (44, 0)