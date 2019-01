- Servicen skal ikke gå ned, men opp!

Nyheter

Detter vil ikke ha en negativ påvirkning på servicen, mener rådmann Heidi Skaug, som sier at ønsket er å yte bedre service til sine brukere og innbyggerne i kommunen.

Kommunehuset og sentralbordet som tidligere har vært åpent til 15:30 på hverdager vil fra og med februar kun være åpent til 14:00. I tillegg vil de åpne dørene én time senere. For ansatte betyr dette at mest mulig interne møter kan legges utenfor åpningstiden.

- Dette skaper større forutsigbarhet for de som tar kontakt. I tillegg ønsker vi at folk bestiller time eller avtaler tid med den de vil snakke med før de kommer. Da vet de at saksbehandler er ledig eller er på plass for å ta i mot akkurat deg, og saksbehandler får da mulighet til å være forberedt på den aktuelle saken, forteller Skaug, som mener dette vil i sum gi en bedre opplevelse og en mer målrettet service.

- Vi håper brukerne vil oppleve som et fremskritt contra det å komme til en uforberedt saksbehandler som må bruke tid på å finne dokumenter, eller som kanskje ikke er tilstede på kontoret i det hele tatt, fortsetter hun.