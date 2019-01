Fartsfylt tur på Vidflotten

Nyheter

I bakken opp Slådalsveien ved bommen var det mange unger og voksne som hadde tatt med seg "snowracer". De ble kjørt opp med traktor og henger langt oppover bakken, og fikk seg en artig tur ned igjen. Lesja Bygdeungdomslag vil skape litt aktivitet med en slik dag.

- Vi vil at det skal skje noe i bygda og det har vært en stor suksess fra første gang vi arrangerte det, samtidig er det flere folk her i dag enn i fjor, forteller Sandra Bøe.

- Det er fryktelig populært, tilføyer Bjørner Utgaard.

Sistemann i trioen som arrangerte var Lars Hole, som kjørte de ivrige akerne opp bakken med traktor og henger.

Fornøyde akere

Det var god stemnig fra første stund og det er behagelig å bli kjørt opp bakken for så å ake ned igjen. Per Håkon Mosenden og datteren Pernille var to av mange som gledet seg til akedagen.

- Det er første gangen vi er med og hun gleder seg veldig, og det er veldig fint med en slik dag synes jeg, sier Mosenden.

Dermed stiger de opp i hengeren og tar turen opp bakken, og etter en fartsfylt tur er de fornøyde med akingen.

- Det var artig, sier Pernille.

- Ja, det var minst like artig for far, ler Mosenden.

John Svanborg Amundstad og faren Vidar Amundstad var også godt fornøyd etter turen.

- Det var artig og John koste seg iallfall veldig mye, forteller Amundstad.

- Vi har også vært med på dette før og det er veldig fint at noen tar initiativ til en slik dag, legger han til.

Kom flere og flere

Etter den første turen kom det også enda en traktor med henger for at alle skulle få så mange turer som mulig.

- Vi har også en større henger i år enn vi hadde i fjor, og så håper vi jo dette vil bli en tradisjon i mange år fremover, avslutter Bøe.