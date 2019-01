Juni og Norge ble nummer fem

Nyheter

Det ble en spennende stafett der Norge var med i medaljekampen hele veien. Til slutt måtte Norge strekke våpen og det ble en sur femteplass, med tap i spurten om bronsen mot Sverige og Italia.

- Det er et vanskelig oppløp her der man vender 180 grader før målgang, og med et raskt oppløp, forteller Juni.

- Jeg lå som nummer tre ved vending før oppløpet, og jeg prøvde meg, men jeg kom ikke forbi. Det er veldig smale løyper, men jeg følte meg fresh så jeg trodde jeg skulle klare det. Samtidig var svensken litt frekk i sporvalget, legger hun til.

Likevel fornøyd

Selv om Juni følte seg litt sperret på oppløpet gikk 19-åringen en god etappe, og sendte Norge opp i medaljekampen. Hun fikk bare en bom på de to skyteseriene og med det slapp hun unna strafferundene. Til sammen brukte Norge kun seks ekstraskudd og gikk en god stafett.

- Ja, jeg er greit fornøyd. Jeg følte meg såpass fresh at jeg håper de neste dagene vil bli gode også, forteller Juni.

På normalprogrammet mandag hadde Juni en tung dag på jobb.

- Jeg sprakk totalt på skytinga. Jeg hadde ikke hodet med meg, og da ble det for mange bom, forklarer hun.

Nye renn til helgen

I helgen står sprint og jaktstart på programmet for juniorene.

- Jeg har ikke satt meg noen mål, men jeg håper å skyte bra og da tror jeg det blir bra til slutt, sier Juni.

Hun kan også fortelle at hun går mot løpere som er både ett og to år eldre enn henne og det er vanskelig å holde samme fart i sporet.

- Ja, i år har de åpna døra for de som også er 22 år, forteller dombås-løperen.

Frankrike vant stafetten med bare ett ekstrakudd, 15 sekunder foran Tyskland. 36 og 37 sekunder bak fulgte Sverige på bronse, Italia på fjerdeplass og Norge som nummer fem. På herrestafetten for juniorene ble Norge nummer fire. Russland tok gullet foran Tyskland og Italia.

På lørdag står sprint på programmet, mens den påfølgende jaktstarten går søndag.