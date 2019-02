Sauerwein på NRK2

Nyheter

Sauerwein var født i Hannover i 1831, men bodde over 11 år i Norge, og da hovedsakelig i Dovre. Han hadde et usedvanlig godt språkøre, og lærte seg 75 språk. Han forelsket seg i dovredialekten, og utga diktsamlingen Frie Viso på «Nørdre Gudbrandsdalsk Dølamaal». Utover dette kjempet han blant annet for minoriteters rett til å benytte eget morsmål, og møtte mye motbør i dette arbeidet.

Den animerte dokumentaren om Georg Sauerwein er et norsk-polsk-litauisk samarbeid med regissør og co-manus forfatter Anne Magnussen fra Embla film i spissen. Filmen har blitt til i samarbeid med Oskar Vistdal på Vågå og Jan Torgeir Lindsøe på Dovre, som begge har lagt ned et stort arbeide med å drive research, skrive bøker og holde foredrag om denne spesielle mannen som kunne lære seg et språk bare ved å snakke med folk. De norske stemmene i filmen tilhører blant annet Hilde Vehusheia og Bjørn Sigurd Glorvigen.

”Mannen som kunne 75 språk” har vært vist på kinoer og festivaler i Norge og utlandet og har høstet mange hederlige omtaler. Anne Magnussen har blant annet vært invitert til Korea og bygget opp en utstilling rundt filmen, ved Ilmin Museum of Contemporary Art i Seoul.