Fotballgruppa fikk Gudbrandsdalens første bidrag fra MECA-fondet

Leder for fotballgruppa, Njål Nyløkken, mottok fondet med stor glede fra salgskonsulent i MECA, Jan Tore Morken, og innehaver av Servicehallen på Dombås, Steinar Botheim.

Først i Gudbrandsdalen

MECA har utdelt penger til lag og foreninger annenhver måned siden 2016, og Dombås IL Fotball ble den første foreningen i Gudbrandsdalen som har mottatt penger fra fondet.

- Grunnen til det tror jeg at det er en ånde her om at vi ikke er så frampå. Det er noe vi må bli flinkere på, mener Botheim.

Det var han som tok initiativet med å kontakte fotballgruppa angående en søknad, som gjennomføres gjennom sitt lokale MECA-verksted.

Den største summen som gis gjennom fondet er på nettopp 25.000 kroner, som tyder på at det ligger en god søknad i grunnen for å motta en slik sum.

- Vi deler ut til alle slags lag og foreninger. Alt fra danselag til sjakklubber. Hovedkriteriet er at man skal kunne tilby et bredt tilbud, uavhengig av kjønn, forteller Morken.

Bygger ut hallen

Pengene vil brukes til blant annet å finansiere driftingen og utbyggingen av fotballhallen på Myra stadion.

- Dette er svært betydelig for oss. 25.000 er det det koster å drifte hallen i løpet av sesongen, med alt slags vedlikehold, forteller Nyløkken, som er svært fornøyd med å få gjennomslag på søknaden.

Hallen sto ferdig i august i fjor, med en totalkostnad på 9,6 millioner kroner med moms, og alt er betalt.

I disse dager jobbes det blant annet med bygging av innvendig kiosk og en 40 til 45 meter lang tribune, som vil gi sitteplasser til opptil 250 publikummere.

- Alt arbeidet blir gjort på dugnad, og det er kun materialer vi trenger å koste på oss, sier Nyløkken, som mener alt skal være ferdig innen sesongstart 1. mai.

Hallen har blitt tatt i bruk nærmest hver dag i uken i ulik grad, helt siden den sto ferdig i fjor høst.

- Vi har omtrent 200 i aktivitet fra fotballgruppa, både skoleelever, juniorlag og seniorer, kan Nyløkken informere. - Vi er svært fornøyde med hallen, som har gitt oss mye bedre forhold til å kjøre øvelser, også er det større plass.

- Det er 15 års forsikring på kunstgressbanen, men slik vi bruker den slites den ikke så kraftig. Jeg tror vi har den i 20 til 25 år til uten at vi trenger å gjøre noe med den, mener Nyløkken.