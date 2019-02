Kunnskapsutveksling på Hjerkinn

Nyheter

I fjor ansatte Villreinsentere to naturveiledere i 100% stilling på Hjerkinn. Disse to var Heidi Vognhild fra Lesjaverk og Are Endal Rognes fra Oppdal. De tok initiativ til tre dagers seminar på Hjerkinn.

Lokalt initiativ

– Vi samles for å utveksle erfaring, kompetanse og for å bli kjent. Det er viktig å bli kjent, slik at man lettere kan samarbeide i fremtiden, sier Are.