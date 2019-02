Kim F. på Otta i kveld

Nyheter

Forestillingen handler om Kim Frieles liv og hennes kamp for homofiles rettigheter. Friele var den første i Norge som sto fram som homofil, og hun kjempet som en løve for å oppheve forbudet mot og sykeliggjøringen av homofili. Etter at partnerskapsloven ble innført i 1993, var Kim Friele og hennes Wenche Lowzow det første paret ut.

– Kim F er en sterk og leken forestilling om Kim Frieles liv og hennes kamp for kjærligheten og homofiles rettigheter. Hennes sterke og tydelige stemme har banet vei for kjærligheten og styrket troen på at verden kan gå framover. Takket være forkjempere, som Kim Friele, som stod på barrikadene og kjempet for å avkriminalisere og fjerne diagnosen homofili, kan vi i dag leve i et mer åpent og inkluderende samfunn, sier Teater Innlandet om forestillingen som i disse dager turnerer i Innlandet.

Lørdag spilles den i Lom. Forestillingen er en samproduksjon med Den Nationale Scene i Bergen.