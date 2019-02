Søker flere bygdekvinner

Nyheter

Nå har de gått sammen for å arrangere en rekruteringskveld, der de håper å få med yngre krefter.

– Vi er opptatt av tradisjoner, levende bygder med aktiviteter, og inkludering. Vi har det veldig hyggelig sammen, og det gir mye og være med å skape noe for bygda. Jeg håper at vi kan klare å få med nye med en slik kveld, det er sunt og bra for alle med noen som tenker nytt, og har andre ideer og forslag til aktiviteter, sier Tove Jenny Quan i Dovre bygdekvinnelag.

Dette skjer på Joratunet 18. februar og er åpent for alle. Her får man innblikk i hva lagene driver med. Det blir loddsalg, og underholdning med innslag fra Lesjarevyen.