VM i Freeski og Snowboard arrangeres denne uken i Park City, Utah, i USA. Onsdag skulle freeski-utøverne kjøre Slopestyle, men på grunn av dårlige værforhold ble bare mennenes konkurranse arrangert. Johanne Killi synes dette var en skuffende avgjørelse av FIS (Det Internasjonale Skiforbundet).

- De måtte bruke hele den planlagte konkurransedagen for å fullføre guttenes konkurranse. Vi kunne fått kjørt konkurransen på torsdag, men det var et par land som stemte nei, forteller Johanne til Vigga.

- Flertallet var for, men FIS mente at det ble urettferdig å gjennomføre et VM uten av alle var med. Det var veldig irriterende for jeg hadde innstilt meg på å kjøre, legger hun til.

Ville ha revansje

I X-Games i slutten av januar fikk Johanne en sur fjerdeplass og i Big Air-konkurransen i VM fikk hun det ikke till, og ville revansjere seg på VM siste konkurranse.

- Jeg var skikkelig revansjesugen etter fjerdeplass i X-Games og en dårlig på VM i Big Air, sier Johanne.

Hun forteller også den største grunnen til at det ikke ble var hovedsaklig fordi de fleste landslag hadde bestilt hjemreise torsdag, siden VM skulle være ferdig onsdag.

- Det var dårlig planlagt av arrangøren og ikke tilrettelegge et par ekstra dager, siden været ofte kan være en utfordring, mener Dombås-jenta.

- Jeg synes det burde vært obligatorisk at begge kjønn skulle få kjørt for å kunne fullføre et VM, tilføyer hun.

Hjem til Norge

Akkurat nå befinner Johanne seg på et fly til København, for deretter å reise hjem til Norge.

- Nå skal jeg være i Norge fram til starten av mars, og neste verdenscuprenn i Slopestyle i Mammoth, California. I mellomtiden skal jeg være litt hjemme på Dombås, før jeg drar til Oslo for å trene og kjøre ski, avslutter hun.

Nordmannen Birk Ruud tok en sølvmedalje i mennenes konkurranse. James Woods fra Storbritannia vant, og amerikaneren Nicholas Goepper tok bronse.