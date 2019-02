(Beste)mors dag

Nyheter

Caroline har vokst opp i byggefelt på Dombås hos besteforeldrene Asta og Helge Hammeren.

– Morsdagen hos bestemor og bestefar var vel som alle andre morsdager vil jeg tro, med blomster, kaker og gaver. Siden morsdagen i Spania er den første søndagen i mai så hadde jeg liksom to dager å feire de på. Men bestemor fikk alltid litt mer oppmerksomhet enn mamma, sier hun.

Nå har hun selv blitt mamma til tre flotte barn, Carlos Alexander (6) Ciara Naiara (3) og lille Christoffer (1). Hun synes morsdag er ekstra hyggelig når hun har blitt mor selv.

– De to største går på skole, og lager hjemmelagde kort og gaver der som de tar med seg hjem. Jeg er veldig heldig og takknemlig, for barna forteller meg hver dag hvor glad de er i meg. De er flinke på skolen, og i fritidsaktivitetene sine, så jeg er veldig stolt av dem, sier Caroline.

Livet som mor i Spania

– Dagene mine består av masse strand, sol og lek med barna. Her i Spania er det ganske enkelt å ha barn, vi er nesten alltid ute og leker. Carlos Alexander eller Alex som vi sier, spiller fotball tre dager i uken og Ciara går på ballett. Som du skjønner så har vi alltid noe å gjøre. Hun forteller at hvis det er veldig varmt så går de ned på stranda, men at akkurat nå er vannet for kaldt til å bade i. Men de tar gjerne en tur på stranda likevel, for å bygge sandsnømenn og sandslott.

– Når jeg sammenligner oppveksten min med barna mine sin så er den største forskjellen at vi alltid har noe å gjøre her, sier hun.

Hippiemor

– Når jeg sammenligner meg med andre mødre her i Spania så er jeg mer avslappet enn de fleste. Jeg lar barn være barn, og jeg er ikke hysterisk. Hvis de vil klatre i trærne så får de lov til det. Her i Spania er mødrene veldig strenge og korrekte, så barna mine er «hippiebarn» i forhold til lokalbefolkningens syn på oppdragelse, sier hun.

Caroline synes hun har et flott liv i Spania, samtidig som hun savner Norge og spesielt Dombås.

– Jeg er veldig takknemlig for alt bestemor og bestefar har gjort for meg, avslutter Caroline.