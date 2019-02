Nyheter

«Heidals-Elvis» Ole Jonny Bekkemellem og hans The Kingsmen kommer til Lesja kyrkje med konserten «Elvis Goes To Church». I fjor holdt Bekkemellem og hans Kingsmen konsert i Dombås kirke, og konsert nummer 11 i rekken blir altså på Lesja.

Ut av dalen

Dette blir den siste i Nord-Gudbrandsdalen, før de reiser videre til Sørlandet, Valdres og Trøndelag. I fjor hadde de konserter over hele Gudbrandsdalen, med fulle hus. Godt over 1000 personer fikk med seg en kveld i Elvis sin ånd.

Dykk i en skattekiste

Artistene selv sier at dette er en konsert som med ord og toner tar et lite dykk ned i en skattekiste som bugner av godbiter fra gospelsiden av Elvis sin omfangsrike katalog. Her fortelles også historien om Elvis, hans søken etter å finne seg selv, og hvordan påvirkningen fra gospel og spirituals bidro til formingen av rock’n roll. Foruten Bekkemellem selv er Ole Erik Bjørnstadhaugen, Morten Graff, Henning Grindstuen og Vidar Hoel med i bandet.