Kjærlighetens dag

Nyheter

Valentinsdagen, eller Alle hjerters dag som den også kalles, er en feiring av kjærligheten, som skjer fast hvert år den 14. februar. Selv om feiringen ikke er like markant her i Norge som i en del andre vestlige land, er det mange som benytter sjansen til å vise sin kjærlighet med en liten gave.

Menn handler mest

Også bedriftene i Lesja og Dovre benytter anledningen til å markedsføre ulike varer og opplevelser. Både kort, blomster, sjokolade og hyggelige opplevelser er blant utvalget. Innehaver av butikken Stjernedryss på Dombås, Kristina Nyløkken, forteller at hun pleier å ta inn et lite parti varer til denne spesielle dagen.

- Det går da noen valentinsgaver, spesielt kopper, bamser og kort, sier hun, og har kanskje et litt overraskende svar på hvem som er den typiske kunden.

- Det er faktisk aller mest yngre menn, som kjøper gaver til kjærestene sine, sier hun med et smil.

Ergo er det en del unge damer i bygda som kan glede seg til en liten overraskelse i løpet av dagen i dag.

Usikker bakgrunn

Bakgrunnen for valentinsfeiringen er noe uklar. I den romerske fortegnelsen over martyrer er det to helgener med navn Valentinus, som begge ble feiret den 14. februar. Den ene var en romersk prest, den andre biskop. Legendene om de to martyrene går tilbake til tiden rundt år 270, og er vage og upålitelige.

Valentinsdagen kan også ha røtter tilbake til den romerske feiringen av gudinnen Juno, som var ekteskapets beskytter. Romantikken kom for alvor inn i feiringen etter at den engelske dikteren Geoffrey Chaucer, som levde på slutten av 1300-tallet, skrev at fuglene søkte make på Valentinsdagen, og på den måten oppsto en forestilling om at fuglene paringssesong begynte denne dagen.

Ingen viktig merkedag

Først på 1700-tallet begynte man å uttrykke sin kjærlighet med blomster, konfekt, kort eller en nøkkel. Med St. Valentinsnøkkelen skulle mottakeren kunne låse opp giverens hjerte med. Allerede på 1800-tallet var det masseproduksjon av valentinskort.

I dag feires valentinsdagen i engelsktalende land, samt Frankrike. I USA solgte man i 2015 valentinsprodukter for svimlende 144 milliarder kroner. Her i Norge har ikke dagen fått riktig samme fotfeste. Storparten av nordmenn mener dagen ikke er en viktig merkedag. Likevel benytter mange sjansen til å gi en ekstra oppmerksomhet til noen de har kjær.