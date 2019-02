Stor lokal deltagelse på hovedlandsrenn

Nyheter

I helgen er det hovedlandsrenn i skiskyting på Oppdal skistadion. Skiskytterne fra Dombås IL har lagt ned hundrevis av treningstimer i all slags vær, og er ifølge sin facebookside veldig klare for sesongens store mål. Hovedlandsrennet er for 15-16 åringer og det er påmeldt 330 løpere. Av de lokale er det Johanne Haugen Linderud, Mari Brenna, Silje Marie Frich Ulheim, Ane Marie Berget Hareland og Syver Brøste Nørstegård som stiller.

De har hatt Ole Dagfinn Brenna og Jon Linderud som trenere denne sesongen.

– Stein Åge Aa har trent dem i langrenn, og han har kjørt mye intervalløkter for å øke kapasiteten i sporet. Jeg og Ole Dagfinn har fokusert på standplass, forteller Jon Linderud.

Utfordringer blir det nok av, med ni plussgrader og en vint på 10 meter i sekundet.

- Hovedlandsrenn er viktig med tanke på kvalifisering til Young Star finalen i Holmenkollen. De 30 beste 15-16 åringene blir kvalifisert dit, forteller Jon.

Programmet for helga er offisiell trening torsdag, normal fredag, sprint lørdag og stafetter kretsvis på søndag.

Da skal de lokale løperne gå for Nord Østerdal skiskytterkrets.