Vil sette opp ny bu ved Raudhamran

Nyheter

Eksisterende bu ble oppført i 1938, i forbindelse med gruvedrift, og begynner å bli i dårlig forfatning. Bua, som er oppført i reisverk, har omfattende mugg- og råteskader, og fjellstyret anser derfor ikke restaurering som et alternativ.

Viktig for arbeidet

Raudhammerbua ble overtatt av Dovre fjellstyre i 1975. Daglig leder og fjelloppsyn, Kari Svendsgard, forteller at bua primært brukes av fjelloppsyn, samt villreinjegere i området.

– Oppsynene våre er jevnlig i området, blant annet i forbindelse med bestandsregistrering av jerv, samt under villreinjakta. Det er ofte dårlig vær på baksiden av Hornsjøhøe, så bua er viktig for oss, sier hun.

En eventuell ny bu vil bli satt opp i samme stil og størrelse som den gamle. Fjellstyret har samtidig søkt om å få sette opp et uthus på 2,4 kvadratmeter, med plass til utedo, samt vedlagring. Det er ikke utedo på stedet per i dag, men det har tidligere vært en stall i tilknytning til bua, og det nye uthuset er tenkt plassert på stedet der denne sto, like nord for bua.