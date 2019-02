No kjem osten på Avdemsbue

Nyheter

– Når kjem osten, er eit av spørsmåla butikksjef Anna Haugstad Avdem har fått mykje den siste tida.

Og no er det endeleg råd å sjå korleis det blir når ostebygget stig opp ved det nye tilbygget til Avdemsbue på Lesja. Tysdag sveisa Jøran Skriubakken og Wojciech Osial frå Lonbakken mekaniske verksted på Otta saman ringen som utgjer starten på Norges første ostebygg. Så slepp karane frå Lesja byggservice til, før det vert meir sveising. Det er også att å få søylene som skal halde bygget oppe, ned i jorda- Håpet er at alt skal stå ferdig til juni. Da vert det store glasruter med panoramautsikt over Lesja frå det nye signalbygget.

Lesja byggservice er hovedentreprenør. Per i dag er dei tre karar som arbeider på bue. Når arbeidet med osten kan starte for fullt vert dei fleire.

– Det er artig og spennande, seier Andreas Hole.

I tillegg til å ha dette som arbeidsstad, er han næraste nabo og tidlegare eigar av butikken.

– Det vert ein del tenkning. Dette er utanfor det vi er vand med, så vi må følge med litt, seier Arne Randen.

Sjølv om det er pionerarbeid å skulle bygge ein ost, har dei ikkje støtt på vanskar i byggeprosessen. Den største utfordringa har vore at muren på den gamle bue halla utover, og gjorde bygget ustabilt. 80 år i vegkanten har gjort sitt til at bygget sakte med sikkert har vorte pressa vekk frå trafikken. Derfor var det spennande når det skulle bygge muren til påbygget inntil. Men det gjekk bra, no er det gamle bygget støtta opp av ny mur. I delen som allereie er oppe og står skal det være toalett, kjøkken og varemottak. Akkurat no heldt snekkerkarane på innandørs, med arbeid i kjellaren på både det nye og gamle bygget.

– Det er typisk det, at vi arbeider inne når det endeleg vert finvêr, humrar Randen.

Det har vore butikkdrift her i 140 år. Avdemsbue i dagens form har vore i drift sidan 2015. 12 millionar kroner er prislappen for ein ost i gigantstorleik, og resten av prosjektet. 1,9 millionar kroner har kome i tilskot frå Innovasjon Norge. Med det nye tilbygget vert det endeleg moglegheit for toalettbruk, og eit ordentleg kjøkken. Det vert bussparkering, og moglegheit for å ta i mot større grupper enn det lokalet har plass til i dag. Osten på 170 kvadratmeter er teikna av Ram arkitektur. Her vert det bordplass til 50 gjestar.