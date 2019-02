Positive til salg, negative til fradeling av gardstun

Nyheter

Plan-, nærings og utviklingsstyret i Dovre behandlet tirsdag kveld klage på avslag om fradeling av bolighus på gårdsbruk, før salg.Ola Toftelien søkte i fjor sommer om å dele landbrukseiendommen sin, for å selge jord, driftsbygning og skog som tilleggsareal til eier av naboeiendommen, Roar Rognstad. Selv ønsket Toftelien å beholde bolighus og stabbur, med tilhørende tomt på 1,3 dekar. Toftelien overtok gården etter sin onkel på midten av 70-tallet, og ønsker nå å pensjonere seg. Hans eneste barn har intet ønske om å ta over gården.

Klaget på vedtak

Dette ble avslått etter behandling i PNU-møtet i oktober. I rådmannens vurdering var hensynet til bosetting fremhevet, mens PNU-styret i sitt avslag særlig vektla faren for drifts- og miljømessige ulemper for jordbruket i området, da våningshuset ligger forholdsvis tett på driftsbygningen. Toftelien valgte å klage på vedtaket. I klagen fremhever han at en fradeling av bolighuset vil oppfylle kravene om bosetning, samt at kjøper vil få en drivverdig størrelse på sitt bruk, ved å overta landbruksarealene. Han opplever avslaget som forskjellsbehandling, og påpeker at andre har fått dele fra kvoter, jord og skog.