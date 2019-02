77 prosent besto statsborgerprøven i Dovre

Nyheter

Dovre er med på statistikken og 77 prosent besto prøven. Disse tallene er nesten helt like fra i fjor. I løpet av 2018 var det totalt 6367 personer som tok Statsborgerprøven står det i en pressemelding fra Kompetanse Norge.

- Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge i en pressemelding.

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøve måler ikke graden av integrering hos kandidatene. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått. Den varer i 60 minutter og er digital.

For å få norsk statsborgerskap ble det 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk.

Her er resultater for kommuner i Oppland med over ti kandidater:

Kommune Antall kandidater Prosentandel bestått Prosentandel stryk Lillehammer 18 89 11 Gjøvik 32 81 19 Nord-Fron 10 80 20 Østre Toten 10 70 30 Vestre Toten 14 64 36 Lunner 26 77 23 Sør-Aurdal 16 63 37 Dovre 13 77 23

Her er resultater fordelt fylkesvis: