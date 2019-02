Ingunn fra Lesja lager stasplagg til andre

Nyheter

Allerede på barneskolen fikk Ingunn interesse for sying.

– Mamma lærte meg litt håndarbeid, bestemor lærte meg gimping, og ei venninne av meg var flink til å sy, så jeg hengte meg på dem. Mamma sendte produktene jeg sydde fra Skjåk til Hovland ullvarefabrikk, dette gjorde at jeg tjente mine første kroner. De hadde nok ikke peiling på at det var en 12 åring som hadde laget klokkestreng, puter og tepper. Moren til venninnen min sendte inn for henne. Arbeidet ga resultat og samtidig som vi ble flinkere til å sy, så ble vi flinkere til å spare penger, ja nok penger til å kjøpe stereoanlegg for. Det var stas på den tida, forteller Ingunn.