Vil skjerpe kommunens nettside

Nyheter

Undersøkelsen viser en oversikt over hvor flinke kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester, basert på telefon, e-post og nettsider. I undersøkelsen kom Lesja kommune svært dårlig ut, og lå helt nederst på lista for Oppland, og nede på 397. plass blant alle landets kommuner.

Vil ha

- Det er lite oppløftende at Lesja ligger så langt nede, mente Kikut, som lurte på om rådmannen hadde noen formening om hvordan kommunen skal forbedre seg på dette punktet. Han mente også det var rådmannens oppgave å rette opp i dette.

- Vi skal yte service i alle ledd og være en "ja-kommune". Det er viktig at publikum kan nå kommunen på en grei måte og få relativt enkelt svar på det de lurer på, avsluttet Kikut, før han lot rådmann Heidi Skaug svare for seg.

Scorer lavt på nettsiden

Rådmannen kunne bekrefte at kommunen gjorde det dårlig i undersøkelsen, som har blitt gjennomført omtrent annethvert år.

- Lesja har hatt en lang historie hvor vi har vært på bunn. Det kan kun gå en vei, og det er oppover, mente rådmannen.

Hun oppklarte at testen vurderer hvor raskt man får svar på telefon og mail, samt hvor flink kommunen er til å oppdatere nettsiden. Lesja har stort sett fått null poeng på det sistnevnte punktet.

- Innholdet er ikke det publikum letter etter, men hva kommunen ønsker å fortelle, forklarte Rådmannen. - Det vi har fått null poeng på over hele linja er at vi ikke har lagt ut resultat av brukerundersøkelser på nettsiden. Vi har resultatene, men ikke gjort de tilgjengelig, fortsatte hun.

Rådmannen stusset også over at Lesja har scoret null poeng på kontaktinformasjon, hvor kommunen tar i bruk samme system som resten av kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Testen viser også at de andre kommunene i regionen gjør det dårlig, utenom Sel, så rådmannen ser på en mulighet for felles forbedring.

Lett å snu

Rådmannen mente at slike undersøkelser er et godt hjelpemiddel for kommunen, enten man kommer dårlig eller bra ut. Hun mente også å ta tak i kommunens nettside var en enkel løsning for å komme høyere opp på lista.

- Rådmann står som redaktør på nettsiden, men det er tre til fire personer som står ansvarlig til sammen, og det er ikke høyt prioritert hos oss. Vi vil gi én person hovedansvaret som sørger for at ting blir oppdatert og at det som folk vil ha blir lagt ut og bare det kommunen ønsker å informere om, fortalte Skaug.