Full fres på Hjerkinndammen

Nyheter

Det er Hjerkinn Fjellstue og Hlynur Islandshestforening som arrangerer og i år gikk arrangementet av stabelen for niende gang siden 2011.

- Det blir tiårs-jubileum neste år, så da blir det feiring, ler Kirsti Vik Hjerkind.

Hjerkind er fornøyd med helgen så langt på lørdag.

- Ja, det har gått bra så langt, og det er mange som er med. Det er omtrent 60 ekvipasjer som er med i år, forteller Hjerkind.

- Da vi la ut påmeldingen ble det fullt opp på 24 timer så det er veldig populært, legger hun til.

På istølt skal islandshesten vise fram sine fem gangarter; skritt, trav, pass, tølt og galopp, og de blir dømt etter dette av dommere.

Fikk idéen på Island

Det var samboer Martin Hjerkind som fikk idéen om et slikt arrangement da han så det en tur på Island.

- Dette er hans idé, og det er vel andre gang jeg er med og arrangerer, men det er kjempeartig, sier Hjerkind.

Hun forteller også at nivået er høyt, men at det er for alle.

- Vi har både verdensmestere og de som aldri har deltatt i stevner før her.

Det er også folk fra store deler av landet som har tatt turen til Hjerkinn. Fra Trondheim, Oslo og Vestlandet.

- Det er et populært arrangement og det er veldig artig å drive på når man får så gode tilbakemeldinger, forteller Hjerkind.

Uhøytidelig

Selv om det er drevne konkurranse-ekvipasjer som er med, er det en uhøytidelig og koselig stemning på Hjerkinn.

- Det skal være for alle og vi har forskjellige klasser, og vi premierer alle klassene, sier Hjerkind.

Dommerne er også fra Norge, Sverige og Island.

- Vi har veldig gode dommere her fra forskjellige land, så det er bra, forteller Hjerkind.

Den nye hallen går bra

Det har også blitt bygget en stor ny hall på Hjerkinn Fjellstue.

- Vi er veldig fornøyd med den så langt. Det mangler litt småtteri, men den er så og si ferdig, forteller Hjerkind.

- Den brukes stort sett til hest og hund, men den har også blitt brukt til parkering. Vi bruker den også i helgen for hestene, fortsetter hun.

Hun forteller også at det bare er å komme og bruke hallen.

- Ja, det er bare å komme og ta den i bruk. Det er derfor vi har den, avslutter hun.